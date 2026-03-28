El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el arribo a Medio Oriente de una fuerza operativa compuesta por 3.500 infantes de marina y marineros, en el marco del aumento de tensiones con Irán.

El despliegue se realizó a bordo del USS Tripoli (LHA-7), un buque de asalto anfibio que actúa como nave insignia de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, equipada con aeronaves y recursos tácticos para intervenciones rápidas.

Según indicaron fuentes oficiales, estas unidades están preparadas para ejecutar operaciones de diversa índole, como el control de zonas estratégicas, evacuaciones o posibles acciones sobre objetivos costeros.

En paralelo, el Pentágono evalúa el envío de hasta 10.000 soldados adicionales, que se sumarían a los cerca de 5.000 marines y miles de paracaidistas ya desplegados en la región.

En este contexto, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) aseguró haber derribado un caza F-16 y un dron MQ-9 Reaper estadounidenses en el sur de Irán, durante una operación de represalia con misiles y drones.

Además, sostuvo que el propio Centcom reconoció que una de sus aeronaves fue alcanzada, aunque el comando estadounidense solo informó que un F-16 aterrizó tras una misión de combate en la región.

La escalada se da tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero, que derivaron en una serie de respuestas por parte de Teherán y sus aliados.

Analistas internacionales advierten que el aumento de la presencia militar y el cruce de acusaciones entre ambas partes elevan el riesgo de una escalada mayor en la región, en un escenario marcado por la incertidumbre y la fragilidad del equilibrio geopolítico.

Fuente: NA