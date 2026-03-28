GUERRA EN MEDIO ORIENTE
Estados Unidos refuerza su presencia militar en medio de la tensión con Irán
Washington desplegó 3.500 efectivos en la región mientras Teherán asegura haber derribado un caza y un dron en un escenario de creciente escalada.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el arribo a Medio Oriente de una fuerza operativa compuesta por 3.500 infantes de marina y marineros, en el marco del aumento de tensiones con Irán.
El despliegue se realizó a bordo del USS Tripoli (LHA-7), un buque de asalto anfibio que actúa como nave insignia de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, equipada con aeronaves y recursos tácticos para intervenciones rápidas.
Según indicaron fuentes oficiales, estas unidades están preparadas para ejecutar operaciones de diversa índole, como el control de zonas estratégicas, evacuaciones o posibles acciones sobre objetivos costeros.
En paralelo, el Pentágono evalúa el envío de hasta 10.000 soldados adicionales, que se sumarían a los cerca de 5.000 marines y miles de paracaidistas ya desplegados en la región.
En este contexto, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) aseguró haber derribado un caza F-16 y un dron MQ-9 Reaper estadounidenses en el sur de Irán, durante una operación de represalia con misiles y drones.
Además, sostuvo que el propio Centcom reconoció que una de sus aeronaves fue alcanzada, aunque el comando estadounidense solo informó que un F-16 aterrizó tras una misión de combate en la región.
La escalada se da tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero, que derivaron en una serie de respuestas por parte de Teherán y sus aliados.
Analistas internacionales advierten que el aumento de la presencia militar y el cruce de acusaciones entre ambas partes elevan el riesgo de una escalada mayor en la región, en un escenario marcado por la incertidumbre y la fragilidad del equilibrio geopolítico.
Fuente: NA