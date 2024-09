El exfuncionario del Pentágono y conocido denunciante de fenómenos anómalos no identificados (FANIs), Luis Elizondo, ha lanzado nuevas y sorprendentes afirmaciones sobre la investigación gubernamental de ovnis en su libro «Imminent: Inside the Pentagon’s Hunt for UFOs».

Según Elizondo, el gobierno de EE.UU. ha utilizado tácticas innovadoras para atraer a estos objetos no identificados, incluyendo la colocación de trampas específicas diseñadas para captar su atención.

Puede interesarte

En un reciente video compartido en Reddit, Elizondo reveló detalles sobre un plan gubernamental que incluía el uso de una «huella nuclear» de gran magnitud.

Según Elizondo, este tipo de actividad fue diseñada para atraer a los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), sugiriendo que estos podrían sentirse irresistiblemente atraídos por tales señales.

Ovnis: tecnología de origen no humano

Elizondo también ha expuesto en su libro la existencia de un «Programa Legado» que, según él, posee tecnología avanzada de origen no humano.

Este programa, según el ex funcionario, guarda pruebas sobre la visita de extraterrestres a nuestro planeta.

Puede interesarte

Uno de los incidentes destacados en su obra ocurrió en 2013 en el White Sands Missile Range en Nuevo México, donde un grupo de científicos observó orbes luminosos interactuar con un dispositivo clasificado. Estos orbes, descritos como «misteriosos» y «luminosos», parecían examinar el dispositivo antes de desaparecer.

A pesar de estas revelaciones, el Pentágono ha sido claro en que no respalda las afirmaciones de Elizondo, que incluyen sus propios encuentros con orbes luminosos desde 2010.

La institución ha redactado algunas secciones del libro antes de su publicación, dejando claro que no avala las declaraciones de Elizondo.