Una investigación coordinada entre distintas dependencias policiales permitió desarticular el accionar de un estafador, de 41 años, que operaba en la región mediante el uso de transferencias bancarias apócrifas.

El caso tuvo su origen el jueves 13 de agosto, cuando el sospechoso se presentó en tres locales comerciales de la ciudad de Crespo. En cada uno de ellos realizó compras de indumentaria y engañó a los comerciantes exhibiendo comprobantes de pago falsos desde su teléfono celular antes de retirarse del lugar.

A raíz de las denuncias, el personal de la Comisaría de Crespo y la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos las tareas investigativas. El análisis de pruebas y el rastreo del sospechoso permitieron identificar al autor material y determinar que se domiciliaba en la localidad de Libertador San Martín, en el departamento Diamante.

Con estos datos, la fiscalía de la Unidad Especializada de Paraná solicitó las medidas judiciales pertinentes, las cuales se ejecutaron mediante exhorto al Departamento Diamante.

Durante la medida irruptiva en la vivienda del acusado, concretada con la colaboración de la Comisaría de Libertador San Martín y la Jefatura Departamental Diamante, los efectivos secuestraron:

La motocicleta empleada para trasladarse y cometer las estafas.

Teléfonos celulares de interés operativo.

Diferentes prendas de vestir y zapatillas vinculadas a las compras fraudulentas.

El secuestro de los elementos fue puesto a disposición de la Justicia para avanzar con la imputación formal del investigado.

Fuente: Ahora