Una paranaense fue víctima de una estafa virtual y perdió el dinero que estaba recaudando para afrontar una cirugía. Se trata de Ivana Martínez, quien había organizado un bingo solidario el fin de semana para reunir los fondos necesarios y terminó perdiendo una suma millonaria en una operación de cambio de dólares.

La mujer, que difundió un video contando la situación, necesita una cirugía para tratar nódulos dolorosos en sus mamas.

“Estoy haciendo este video para contarles lo que pasó ayer. Me contactaron con una persona para comprar los dólares para la cirugía, con el dinero del bingo y dinero que me prestó mi hermano. Lamentablemente… la persona que me pasaron el contacto, hackearon la cuenta y me robaron el dinero“, expresó.

Conmocionada por la situación, Ivana agregó: “Perdí todo el dinero para la cirugía del 23, apelo a la solidaridad de la gente y la difusión”.

Para quienes deseen y puedan contactarse, el teléfono de Ivana, difundido con motivo del bingo del fin de semana pasado, es 3435 100182.