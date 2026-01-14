La Batería TNT de la Comparsa Emperatriz que forma parte del carnaval de Concordia fue víctima de una estafa millonaria vinculada a la compra de instrumentos musicales, operación que tenía como objetivo reforzar la formación de cara al carnaval 2026.

Matías Ojeda, director de la Batería explicó que “cuando comenzamos el año a trabajar para el carnaval 2026, tomamos la determinación de aumentar el número de integrantes, con lo que esto conlleva en gastos de trajes, materiales y también instrumentos”, relató.

Según dijo, la comparsa decidió afrontar la inversión y en el mes de agosto se concretó la compra de los instrumentos a través de un intermediario de la provincia de Misiones, quien habitualmente gestionaba este tipo de operaciones con fábricas de Río de Janeiro, Brasil. “Se le hizo la transferencia del dinero y con el correr del tiempo siempre aparecían excusas. Hasta que el día sábado me llama por teléfono y me dice que no estaban ni los instrumentos ni el dinero, y que él tampoco se puede hacer cargo de la situación porque es una compra muy grande”, detalló.

La situación genera una enorme preocupación, teniendo en cuenta la cercanía del inicio del carnaval. “Hoy estamos en una situación bastante crítica, porque faltan once días para el inicio y no tenemos instrumentos para los ritmistas que se sumaron este año. Estamos viendo cómo podemos solucionar esta cuestión”, señaló el director de la batería.

“Económicamente para nosotros es imposible asumir los costos para traer los instrumentos que nos hacen falta, por eso acudimos a la colaboración de la comunidad del carnaval, a la familia emperadora y a los concordienses en general”, expresó Ojeda.

Finalmente, mencionó a Diario Río Uruguay que el crecimiento de la batería profundizó el problema: “El último carnaval salimos aproximadamente 160 personas en batería y ahora llegamos a 190 integrantes, por lo cual nos faltan 30 instrumentos. Es por eso que iniciamos una campaña a través de las redes sociales para que nos puedan colaborar, ya sea de manera económica o difundiendo esta situación”.