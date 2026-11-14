Las estafas virtuales y los delitos informáticos dejaron de ser una amenaza lejana para instalarse con fuerza en la cotidianeidad de los vecinos de Gualeguaychú. Lo que comenzó a masificarse de manera exponencial tras la pandemia de Covid-19 —período en el que las denuncias nacionales a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) se dispararon un 465% y treparon hasta superar los 34.000 reportes anuales en 2024— hoy encuentra un correlato directo en el plano local, donde la Justicia y la Policía advierten sobre un goteo constante de denuncias que no cesa.

A nivel provincial, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos advierte desde hace tiempo un crecimiento sostenido de las causas por defraudaciones y estafas digitales, ubicándolas entre los delitos penales urbanos de mayor volumen de ingreso en las fiscalías. Este colapso relativo de las mesas de entrada judicial obligó a optimizar los circuitos de investigación preliminar, dado que la trazabilidad del dinero exige requerimientos inmediatos a billeteras virtuales, entidades bancarias y empresas de telecomunicaciones radicadas fuera de la provincia.

En sintonía con este diagnóstico, las oficinas de Defensa del Consumidor y los departamentos legales de distintas instituciones financieras locales reportan un incremento drástico en las consultas por suplantación de identidad y compras fraudulentas. Los especialistas coinciden en que la diversificación de las plataformas de pago y el comercio electrónico aceleraron la curva de vulnerabilidad, obligando tanto a los poderes locales como a la sociedad civil a replantear las estrategias de prevención comunitaria.

Este año, el Municipio lanzó un comunicado en su sitio web en el que alertó que “las estafas virtuales se han convertido en una problemática creciente en Gualeguaychú, en línea con lo que ocurre a nivel nacional. El incremento de compras online y el uso de plataformas digitales genera nuevas modalidades de fraude que requieren mayor atención y prevención por parte de los usuarios”.

El Comisario Inspector Osvaldo Adolf, jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental de Policía, afirmó que hubo 195 denuncias en lo que va del año, un promedio de 19 al mes: “No es posible afirmar que hubo una baja en la cantidad de hechos registrados por ciberdelitos porque, por un lado, todavía no finalizó el año, y por otro, sólo se cuenta con las denuncias realizadas, pero seguramente debe haber víctimas que no radican la denuncia. Insisto, hay muchas estafas que no se denuncian, ya sea por desconocimiento o muchas veces las personas que son vulneradas se sienten impotentes y hasta les puede dar pudor denunciar los hechos”.

Asimismo, señaló que hay un “popurrí de estrategias” para cometer estafas virtuales: desde ingresar a webs clonadas, transacciones bancarias falsas, falsos llamados de Anses o familiares, hasta supuestos premios o regalos: “Depende de las edades, varía mucho la modalidad. Las personas mayores de edad son más susceptibles a caer por falsos llamados de entidades o familiares; y los más jóvenes por páginas clonadas o las famosas recompensas en falsas páginas de apuestas”.

Adolf apuntó que se entienden como delitos informáticos a todos aquellos hechos perpetuados a través de la tecnología, internet o plataformas de comunicación, como WhatsApp, Telegram, aplicaciones y redes sociales, entre otras. Son ardides o engaños de una persona hacia otra para apoderarse de un bien mueble, inmueble o dinero.

La investigación de este tipo de delitos suele ser muy compleja porque muchas veces es difícil rastrear a los responsables: “Vamos siguiendo las pistas que pueden dejar como destinos de transferencias, IP y demás cuestiones relacionadas que dependen de la información de las empresas a las que pertenecen. Pero en las estafas que son de doble modalidad son más fáciles de dar con el autor, ya que tiene más exposición y deja más evidencia. Se trata de estafas que comienzan de forma virtual y el autor pacta buscar el dinero de manera presencial. Ahí hay una exposición física”, aseguró el jefe de Operaciones y aconsejó que lo mejor es cortar la comunicación y siempre hacer la denuncia.

Hacia una ciudad digitalmente segura



En la próxima sesión de Concejo Deliberante, Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik presentarán un proyecto que buscará reforzar la prevención frente a las estafas virtuales en la ciudad. Al respecto, Rodríguez manifestó que la iniciativa surgió de “experiencias personales y de familiares y amigos”.

El proyecto propone un enfoque amplio que no sólo se concentrará en una franja etaria, sino en todas, con capacitaciones constantes y una guía que se actualizará.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es comprender que las estafas digitales ya no afectan exclusivamente a las personas mayores. Aunque contempla acciones específicas de alfabetización digital para adultos mayores, también propone desarrollar políticas preventivas destinadas a adolescentes y jóvenes, entendiendo que las maniobras digitales atraviesan a toda la comunidad.

“Tenemos que dejar de pensar que esto les pasa solamente a nuestros abuelos. Hoy cualquiera puede recibir un mensaje, una llamada o una videollamada que parezca legítima y terminar siendo víctima de una estafa. Por eso necesitamos vecinos informados y un Estado que esté presente antes, durante y después de estas situaciones”, expresaron los concejales radicales.

Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de una Guía Municipal de Prevención y Actuación frente a Estafas Digitales, gratuita y escrita en un lenguaje sencillo, con información sobre las principales modalidades de fraude, señales de alerta, medidas de protección y pasos a seguir frente a un hackeo o una transferencia fraudulenta.

Rodríguez aclaró que esta guía deberá ser actualizada cada seis meses o un año, debido a que las modalidades de estafa cambian todo el tiempo.

Además, se plantea implementar campañas periódicas bajo el concepto “Gualeguaychú, Ciudad Segura Digital”, acompañadas de capacitaciones presenciales y virtuales en escuelas, centros de jubilados, entidades bancarias y organizaciones de la comunidad: “Queremos que la prevención llegue a los barrios, a las escuelas, a los centros de jubilados y a cada espacio donde podamos acercar herramientas concretas. Muchas veces una información sencilla, recibida a tiempo, puede evitar que una persona pierda sus ahorros o entregue información sensible. No queremos que sólo quede en una capacitación, sino que sean más frecuentes, que no queden en campañas aisladas, que sean permanentes”.

La iniciativa también propone evaluar un mecanismo municipal de orientación inicial para las personas que hayan sido víctimas de estafas digitales y generar un registro estadístico anonimizado que permita conocer la problemática y mejorar las futuras campañas: “Los números son impactantes; darlos a conocer permitirá que los damnificados no tengan vergüenza de denunciar. Es necesario contar con datos para conocer la situación real, brindar información y poder prevenir”.

Recomendaciones para prevenir caer en una estafa virtual

• Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten datos personales y no hagas clic en el enlace que te compartan.

• Protegé tu información con contraseñas que sean difíciles de adivinar y, si podes, cámbialas periódicamente.

• La estafa puede llevarse a cabo por distintos medios: correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

• Nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por internet a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico. ¡No compartas tu información!

• Es importante que estés atento a la redacción del mensaje o al enlace enviado. En algún lugar suelen dejan ver el fraude: faltas de ortografías u alteraciones en la dirección web que supuestamente es oficial.

• No confíes en avisos promocionales, regalos, descuentos, préstamos o algún corte de servicio. Es necesario que corrobores siempre la información.

• Infórmate sobre la reputación de la tienda o el sitio antes de realizar una compra en línea. La experiencia de otro usuario puede servirnos y mucho.

• Si podés, es importante usar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones.

• Si tenés que cambiar la contraseña, asegurarse de hacerlo siempre desde el sitio oficial del banco o de la aplicación.

Si tenés dudas sobre dónde denunciar, recordá que siempre lo podés hacer en comisarías, fiscalías o a través de la línea 137.