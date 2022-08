La interna de Juntos por el Cambio volvió a recalentarse de manera inesperada en medio de la tregua que impusieron los problemas del Gobierno en materia política y económica. Horacio Rodríguez Larreta contestó esta mañana las críticas de Elisa Carrió contra dirigentes de JxC: “Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios”, advirtió.

El jefe de Gobierno es uno de los principales aliados de la fundadora de la Coalición Cívica, pero se sumó a otros líderes opositores que cuestionaron en duros términos la ex diputada chaqueña, que en declaraciones televisivas atacó a varios referentes de la coalición. Esta mañana, Carrió redobló la apuesta al publicar en Twitter: “El camino tiene que ser la transparencia”.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera que apenas pasó la medianoche de hoy publicó una respuesta en Twitter, en la que objetó “el espectáculo degradante de Elisa Carrió al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas, y esto sin mirar la propia y la de sus aliados”, ante lo cual reclamó “Basta, Carrió” y sostuvo: “Se tiene que terminar la impunidad de la palabra”.

En el transcurso de esta mañana se sumaron, además de Larreta, se sumaron el jefe de la UCR, Gerardo Morales; y otros mencionados por Carrió en sus polémicas declaraciones televisivas, los diputados de JxC Rogelio Frigerio (PRO) y Emilio Monzó (UCR). “No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad soy yo”, dijo Morales.

“En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple -agregó-. Apenas asumí como gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas. No permito que se intente manchar nuestra gestión. Hay que consolidar Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo. Los adversarios que están destruyendo las esperanzas del pueblo argentino están en el Frente de Todos”.

Por su parte, Frigerio sostuvo: “Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Quienes atenten contra este objetivo son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”.

Monzó también se sumó desde Twitter: “Comparto cada palabra, @PatoBullrich. Trabajé para formar Cambiemos y seguiré trabajando para que Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso”.

En entrevistas concedidas a los canales TN y LN+, Carrió acusó a varios de sus compañeros de Juntos por el Cambio de haber tenido conductas éticas reprochables. Habló de acuerdos, “negociados” e incluso de la vida privada de uno de ellos.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, también contestó duramente las acusaciones de la fundadora la Coalición Cívica: “Carrió está buscando sus intereses electorales, hoy opera de un lado de la interna y lamento que lo haga de esta forma. Jamás negocié nada con nadie durante nuestra gestión en la provincia. No era mi responsabilidad. Todo mi tiempo de gestión como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires estuvo enfocado en dar lucha contra las mafias, el narcotráfico y la delincuencia”, afirmó el legislador a Infobae.

Luego de la réplica de Bullrich, quien salió a respaldar a Carrió fue el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien se dirigió a la jefa del PRO: Patricia, no te reconozco. Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el @juntoscambioar que quiere la mayoría y supongo querés vos. Si no vas a dar esa discusión, bien. La daremos igual cómo otras veces desde 2015, sin “bastas” ni indicaciones”.

Poco después, en un comunicado, la Coalición Cívica sostuvo que “Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa “Lilita” Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere; si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”. Y añadió: “Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad. En pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público”.

Finalmente, destacó: “Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio. O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina”.

Rodríguez Larreta se incorporó esta mañana a la polémica y tomó distancia de Carrió, su aliada y amiga. “Hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO, y ahora desde JxC, venimos trabajando juntos por la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele -dijo en Twitter-. Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional (de JxC), mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando”.

“Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción, hemos logrado mantener la unidad, que es lo que, además, la gente nos pide -sostuvo-. Lo colectivo, por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Es la unidad lo que nos va a permitir volver a tener la oportunidad de transformar la Argentina y mejorar la vida de millones de argentinos que hoy viven con angustia y mucho dolor”.

Las críticas de Carrió contra varios dirigentes de JxC, que no son nuevas, causaron conmoción en la coalición opositora, pero la interna estalló cuando Bullrich salió al cruce de la líder de la Coalición Cívica. Tras cuestionar “el espectáculo degradante de Elisa Carrió”, la titular del PRO consideró que “degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy; a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados; a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio; a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable”.

“Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones -advirtió Bullrich-, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que “porque es Carrió nadie la enfrenta”. Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”.

El Comité Nacional de la UCR repudió “las descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio, cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país” y consideró que “el adversario está en el Frente de Todos, que destruye las esperanzas del pueblo argentino”. “Es una irresponsabilidad hacer denuncias falaces. Desde la Mesa del Comité Nacional respaldamos la conducta y la gestión del presidente de nuestro partido y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales”, señaló el radicalismo.

El diputado nacional Diego Santilli, referente del PRO cercano a Carrió, publicó lo siguiente: “Tengo una amistad con @cristianritondo, @frigeriorogelio y @monzoemilio. Conozco y valoro también a @GerardoMorales y @ManesF. Podemos tener diferencias, pero debemos ser responsables y sostener la unidad de @juntoscambioar para derrotar en las urnas al kirchnerismo”.

Sebastián García De Luca, diputado nacional de JxC alineado con Monzó, respaldó la postura de la titular del PRO: “Es así, @PatoBullrich. En momentos de profunda crisis, consolidemos la unidad opositora y seamos la alternativa de gobierno. Basta de personalismos destructivos funcionales al kirchnerismo, con denuncias falsas y “selectivas”. Basta, Carrió”. (Infobae)