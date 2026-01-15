Gimena Bordet habló por primera vez tras el choque que protagonizó en Brasil junto a José Luis Walser, intendente de Colón, y sus hijos. “Estamos convencidos de que esto ha sido un gran milagro y una de las pruebas más difíciles que nos ha tocado sobrellevar como familia”, expresó.

José Luis Walser brindó detalles de lo ocurrido en Brasil

La esposa y secretaria privada del intendente volvió a Colón el fin de semana después de transcurrir 26 días en terapia intensiva. Walser regresó al Municipio el lunes y este martes habló a los medios para completar información sobre el gravísimo accidente que sufrió la familia y dar explicaciones sobre el viaje que los llevó al sur brasileño.

Según relató Walser, la mujer permaneció internada 26 días en terapia intensiva, gran parte de ese tiempo con asistencia respiratoria mecánica y en coma inducido.

“Tenía múltiples traumas, sangrado en el riñón, fracturas en la espalda, pelvis, sacro y en la cadera derecha, además de una gran contusión en el pulmón”, explicó el intendente. Señaló que el cuadro inicial fue extremadamente grave: “Sufrió un shock completo de los pulmones y no podía respirar por sí sola”, por lo que debió permanecer 15 días en coma inducido.

Durante las primeras jornadas, la evolución fue compleja. “Los primeros días solo habían sido de complicaciones”, indicó Walser, y precisó que Gimena sufrió una pulmonía, habitual en pacientes entubados, y posteriormente una infección pulmonar por una bacteria intrahospitalaria. En paralelo, otros parámetros comenzaron a estabilizarse lentamente: “Su presión y el azúcar en sangre se desbalancearon producto de toda la medicación, pero ese cuadro iba mejorando de a poco”.

El intendente relató que, junto al padre de Gimena, realizaban visitas de apenas media hora al mediodía y por la tarde, mientras él logró permanecer durante varios días hasta 20 horas diarias en la terapia intensiva.

Explicó una decisión médica clave: “El tiempo de respirador por la boca es limitado porque después genera secuelas en las cuerdas vocales y en la capacidad de tragar. Mi insistencia era que le pudieran hacer la traqueotomía, que permite retirar el respirador de manera controlada”.

Tras esa intervención, se produjo un cambio significativo en la evolución. “Una vez que le hicieron la traqueotomía comenzó una recuperación notoria, en un proceso que se llama destete del respirador”, detalló. El avance fue progresivo: “Primero pasaba seis horas sin respirador, después doce, después veinticuatro, hasta que logramos que pueda respirar sola. Después pudo hablar y comunicarse”. En paralelo, también se logró superar el cuadro de pulmonía.

Uno de los momentos más impactantes para la familia ocurrió ya entrado enero. “El 4 de enero me preguntó qué íbamos a hacer en las Fiestas y tuve que explicarle todo lo que había pasado. Fue muy shockeante”, confesó Walser.

El intendente destacó especialmente el sistema de salud brasileño y la atención recibida: “Desde el primer día en Torres no tuve que poner un solo centavo. Los hospitales forman parte del Sistema Único de Salud de Brasil y todo fue de manera gratuita”, agradeciendo también “al Estado de Brasil por la atención brindada”.

Actualmente, Gimena Bordet continúa con una larga recuperación física, acompañada por distintos profesionales. “Está trabajando para volver a pararse y sentarse. Es una mujer fuerte y va a seguir adelante”, afirmó Walser, quien también resaltó el acompañamiento familiar: “Nuestros hijos han tenido una valentía y una fortaleza que yo no he tenido en todo este tiempo”.

El accidente

El intendente recordó el instante del siniestro casi fatal. Llegando a Torres, a 10 minutos del destino, con agua en la calzada, perdió el control de la camioneta y terminó dando vuelcos en el costado de la ruta. “Nos salvamos de milagro”, valoró.

El primer hospital al que fueron derivados fue al de Torres. Dos de los hijos eran los más golpeados y mencionó que una de las nenas todavía está reponiéndose de una fractura en su pelvis. Su esposa Gimena “tenía un cuadro gravísimo”. Fue trasladada a Puerto Alegre al hospital Cristo Redentor, especializado en traumatología.

Cuando le dieron el alta a la hija que estaba más complicada Walser reseñó que contrató una ambulancia para que la traslade hasta Uruguayana”. Allí la esperaba otra ambulancia que la llevó con familiares a su casa en Colón. “Mis otros hijos se volvieron con su tío Diego”, recordó.