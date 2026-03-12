Durante su discurso de apertura del 43° período legislativo del Concejo Deliberante, el intendente Davico realizó un balance de la primera mitad de su gestión y se refirió a un tema importante para la agenda pública local: el dragado del río Gualeguaychú.





Al respecto, Davico mencionó que las empresas interesadas dagar el río hicieron todos los estudios correspondientes para que esta tarea pueda llevarse a cabo este año. En particular, resaltó los estudios de impacto ambiental sobre el río Gualeguaychú realizados por el Conicet, profesionales de la UBA y de la Universidad Maimónides.

“Esto quiere decir que estamos muy cerca de dragar el río Gualeguaychú de una vez por todas”, afirmó.



Mirá el discurso completo del intendente desde la transmisión oficial

