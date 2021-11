"Estamos trabajando como normalmente lo hacemos", aseguró el presidente de la Comisión

Al respecto, el representante de Kamarr y presidente de la Comisión, José El Kozah, respondió los cuestionamientos y aclaró cómo continua la organización del espectáculo.

"Estamos trabajando como normalmente lo hacemos, tenemos que rever algunas cosas pero seguimos trabajando como siempre", expresó Yanito en ElDía desde Cero (FM 104.1).

El dirigente sostuvo que "veníamos trabajando en diferentes alternativas, por ejemplo los sponsor que se venían arrimando al carnaval, hay algunos que ya son fieles", consideró, y al igual que Waters confirmó la permanencia de Brahma con main sponsor.

Acerca de las razones de la renuncia de la gerenciadora, marcó que "para alguien que no ha estado en el contexto de una Comisión del Carnaval es difícil, hay algunos que lo entienden y otros que no", y sostuvo que "desde un principio hubo distintas opiniones de como encarar el carnaval".

Igualmente, aseguró que "se demostró que una gerenciadora puede funcionar muy bien, por ahí hay gente que se puede adaptar y gente que no, creo que el trabajo que se hizo fue muy bueno".

alejandro watters y celina donaq.jpg

Sobre cómo se gestó la decisión, comentó que "me sorprendió porque me llamó Alejandro (Waters) la semana pasada para decirme que se iba por un evento que todavía no estaba cerrado, que estábamos armándolo. Pero más allá de ello había una cierta incomodidad en ciertas cosas, y ayer nos mandó una nota diciéndonos que renunciaba".

"Se estuvo charlando en un evento en particular que el carnaval siempre lo hace, por una cuestión de vender el espectáculo o como ingreso para los clubes", añadió El Kozah sobre el detonante de la salida de la gerenciadora.

Además, manifestó que "hubo comunicaciones telefónicas con todos los clubes pero como el tiempo apremia ya es una decisión firme y se continúa adelante".

Por último, con respecto a cómo sigue la promoción del Carnaval, el presidente de la Comisión adelantó que "esta semana tenemos un evento en Buenos Aires que vamos a estar presentes, y tenemos la FIT en los próximos días, eso está todo armado".

"El resto de todo lo que era la difusión a nivel nacional no teníamos nada concreto", afirmó Yanito, y comentó que "hoy por la tarde tenemos una reunión con Waters para saber en qué estado quedaron todas las negociaciones".