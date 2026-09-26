El Hospital Centenario incorporó una nueva ambulancia Citroën Jumpy modelo 2026, que será destinada al traslado de pacientes de mediana complejidad, tanto dentro de Gualeguaychú como hacia distintos puntos de la provincia. La entrega de la unidad estuvo a cargo del ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, en un acto del que participaron la directora del Hospital Dra. Andrea Martins junto a su equipo directivo, y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

Durante el encuentro, Martins destacó el proceso de renovación que se viene llevando adelante. “En un año de gestión se entregaron tres ambulancias, dos de alta complejidad y esta de mediana complejidad, lo que permite tener un parque automotor mucho más moderno y eficiente”, señaló.

Asimismo, el ministro Blanzaco explicó que la entrega de los nuevos vehículos forma parte del proceso de renovación del parque automotor que lleva adelante el Ministerio de Salud. "Para nosotros es una medida estratégica porque nos permite dar mayor seguridad al paciente en cada traslado sanitario", sostuvo.



Además de la entrega de la nueva unidad, la directora del Hospital Centenario y el ministro de Salud recorrieron las obras del nuevo edificio de la institución y observaron los avances en los distintos sectores que aún se encuentran en ejecución.

“Estamos muy contentos desde la gestión del hospital y con el acompañamiento del Ministerio de Salud y de Planeamiento para el acompañamiento en un sueño para este hospital, y para la ciudad y la región, que es terminarlo finalmente después de tantos años”, destacó Martins.

En relación con los trabajos, la directora explicó que actualmente se está avanzando en la finalización de distintos espacios, que involucra también sectores de mayor complejidad técnica.

“Estamos trabajando fuerte en la finalización de los espacios, todavía quedan áreas que son críticas y que son las más difíciles de terminar por la dificultad que tienen desde el aspecto técnico, pero se va avanzando de a poco y en conjunto”, sostuvo.

Entre los sectores pendientes mencionó las Guardias, los quirófanos y las Unidades de Terapia Intensiva. En este sentido, Martins expresó su expectativa de que los trabajos permitan concretar finalmente el proyecto del nuevo edificio: “Vamos avanzando día a día y pronto tendremos el hospital que todos queremos”.