"Estamos ante una situación sumamente complicada", reconoció Emiliano Zapata

Emiliano Zapata, presidente de la Liga Departamental, expresó a ElDia que “estamos en contacto con los dirigentes de la Federación Entrerriana y con el secretario de Deportes de la provincia. La información que llega es la misma que se sabe a nivel nacional, seguramente hasta septiembre será imposible poder imaginar que se retomaría la actividad, dentro de un panorama de pandemia similar al que tenemos en estos momentos. La realidad es muy complicada, porque ante la falta de posibilidades de poder jugar, los clubes no tienen ninguna alternativa de generar ingresos, ya sea por recaudaciones en los partidos, pero también con ingresos menores que son los que sostienen la actividad del fútbol en la mayoría de los clubes de barrio en toda la provincia”.

El dirigente sostuvo que “el mes pasado le pedimos a los clubes afiliados que no efectuaran el pago mensual para respetar la cuarentena, tomando en cuenta que la secretaría de la Liga estaba cerrada. Se hizo frente a los costos fijos que tiene la Liga con un ahorro que teníamos en tesorería, pero a partir de mayo vamos a buscar la forma de que los clubes puedan pagar su cuota mensual, sin que ello represente una complicación para las autoridades. Entendemos que cada club atraviesa una situación similar porque están todos cerrados y sin posibilidad de generar ingresos que no sean las cuotas sociales, muchas de las cuales se han resentido. Estamos haciendo números para ver qué cuota mínima le podemos cobrar a los clubes para hacer frente a nuestras obligaciones”.

El sábado hubo una reunión virtual de los dirigentes de la Federación Entrerriana y las ligas de toda la provincia. Al respecto, Zapata sostuvo que “en la Federación dan por hecho que hasta septiembre no habrá ningún tipo de movimiento. Los torneos provinciales de categorías juveniles no se van a jugar y no hay mucho optimismo en lo que tiene que ver con la Copa Entre Ríos, porque es un torneo que demanda mucho tiempo. La mayoría de las Ligas planteó el mismo panorama, las complicaciones económicas que atraviesan los clubes que repercuten directamente sobre las Ligas”.