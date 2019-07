Â¡EstÃ¡n a full! Morena Rial y Enrique SÃ¡nchez se hicieron el mismo tatuaje

Tan cerca que no tardaron en llegar los rumores de romance, alimentados por fotos melosas, mensajes románticos… ¡y tatuajes!

La cuenta @chismesdeker compartió una Story de Instagram de Morena y otra de Enrique en la que se puede apreciar la misma corona en las manos de los jóvenes.

No es el único tattoo que la hija de Jorge Rial se realizó en honor a Sánchez ya que días atrás inmortalizó en su brazo la frase “Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene”, que es parte de una canción de Juan Gabriel que Enrique le suele dedicar a Morena.

“Es una canción que siempre escuchamos y bueno... siempre se la dediqué. No sé si exactamente se lo hizo por mí o porque me veía reflejado en la canción, pero si se la he dedicado hace mucho tiempo. Y ella cuando no nos podíamos ver escuchaba el tema y me recordaba”, reveló el joven a DiarioShow.

En este caso, la corona que tienen tatuados ambos no deja lugar a las dudas…

