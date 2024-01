Por Franco Damasco (Licenciado en Kinesiología y Runner Amateur)

Correr es una excelente actividad para la salud física, mental pero también puede causarnos lesiones. Cuando estás iniciándote en el running, como en cualquier deporte, hay que tener en consideración algunas cuestiones.

Muchas veces se dice que el deporte es malo, o que es lesivo. No hay deportes malos, sino que puede pasar que no estemos aptos en ese momento para tal exigencia, y ahí es cuando aparecen dolores o lesiones.

Recordemos que hay que estar en forma para realizar deporte y no a la inversa. Según estadísticas, el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año. Y hasta el 40% deja de correr por la frustración que causan las recidivas de las mismas.

Muchas veces ocurre que queremos comenzar a correr, buscamos un plan por internet, y lo hacemos. Lo que hay que entender es que no todas las personas son iguales, no todos tienen las mismas capacidades, no todos trabajan de la misma manera (no es lo mismo una persona que pasa 8/10 hora sentadas, que alguien que trabaje de manera más activa).

Debemos realizar algo acorde a nuestra condición, para luego ir aumentando.

Las causas más comunes son:

• Errores en el entrenamiento (Falta de entrenamiento, o exceso del mismo, falta de movilidad, o de flexibilidad, falta de fuerza)

• Alteraciones estructurales y biomecánicas. (Pisada por ejemplo)

• Calzado.

• Mala nutrición, o poco descanso.

Las lesiones más comunes son:

• Lesiones/sobrecargas musculares

• Lesiones tendinosas (Tendinitis rotuliana o Aquiles por ejemplo)

• Síndrome de fricción de la banda iliotibial (Rodilla del corredor)

• Lesión de meniscos (Rodilla)

• Fascitis plantar.

• Periostitis tibial.

La mayoría de las personas comienzan a correr o realizar algún deporte sin tener en cuenta todos los ítems nombrados. Aquí es cuando aparecen las molestias o lesiones.

Tips para evitar lesiones:

• Comenzá suave y progresivo.

• Buena técnica de carrera.

• Entrenar con alguien que te guíe/planifique tus entrenamientos.

• Entrar bien en calor.

• Evitar la sobrecarga. Aumentar gradualmente la cantidad de km semanales. Escucha a tu cuerpo.

• Realízate un apto físico

• Incluí trabajos de globales donde se trabajen todas las capacidades, para así tener tu cuerpo disponible (Flexibilidad, fuerza)

• Calzado acorde para la actividad, y para tu tipo de pisada.

• Llevar una buena nutrición.

• Por último, y no menos importante, descansa bien.

Conclusión: Correr NO es lesivo, lo que sucede es que a veces no estamos listos para hacerlo, para la cantidad de kilómetros que estoy corriendo, o estamos llevando una mala planificación/ejecución, poco descanso, mala nutrición.

Más no es mejor. No hay que correr todos los días.