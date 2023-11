El Gobierno de Entre Ríos comunicó que pagará 8,3% de aumento salarial a los trabajadores estatales con los haberes de noviembre. La decisión fue informada a los gremios este jueves, en una nueva reunión paritaria con la Unión del Personal Civil de la Nación -UPCN- y la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-.



Cabe aclarar que, de manera previa al encuentro de este jueves, los representantes gremiales ya habían declarado la oferta como "insuficiente" y manifestaron su malestar tras la reunión. Anunciaron medidas de protesta tales como retención de servicios y asambleas en los lugares de trabajo para los próximos días.





"No hay consenso para aprobar ese porcentaje. Necesitamos que los salarios tenga aumento, la expectativa era mucho mayor. Si bien el porcentaje acumulado tiene una pequeña diferencia sobre la inflación, no conforma. En este contexto, no podemos aceptar que sólo se compense la inflación, tenemos que ir por encima", afirmó Carina Domínguez, secretaria Adjunta de la UPCN.

Por su parte, Oscar Muntes, secretario General de ATE, expresó: "Esta tarde se retoma el plenario de ATE con lo resuelto en la continuidad de la paritaria de hoy, por lo que volveremos a reunir todo el plenario provincial y sostendremos en conjunto, con el resto de los gremios, que no estamos de acuerdo con el 8,3%".