Los gremios nucleados en la intersindical se movilizaron este jueves hasta la Casa Gris bajo dos ejes de reclamo: recomposición salarial y rechazo a las reformas en la Caja de Jubilaciones.



La medida de fuerza fue instrumentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).



Una vez concentrados en la Plaza Mansilla (frente a la Casa de Gobierno,), los estatales y docentes que se movilizaron entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino de espaldas al Palacio de Gobierno y luego llegó el momento de los discursos.



El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de ATE, Oscar Muntes, quien arrancó con un fuerte cuestionamiento a “quienes dicen que hay que dialogar y que el paro no sirve”, en alusión a un comunicado difundido por UPCN.



Enseguida mencionó los tres ejes de la protesta: el rechazo a la Ley Bases, con fuertes críticas a los legisladores entrerrianos que permitieron su aprobación; el reclamo por una recomposición salarial y; el rechazo a la reforma previsión.



Sobre este último tema, señaló: “La Caja de Jubilaciones es nuestra y la vamos a seguir defendiendo en la calle porque los derechos se defienden, no se declaman”.



Tras aseverar que los salarios de los trabajadores vienen perdiendo más de 20 puntos con respecto a la inflación, Muntes apuntó contra la decisión del Gobierno provincial de descontar los días de paro: “No nos van a amedrentar con los descuentos. No es la primera vez que un gobierno nos corre con esto. Somos muchos los que estamos movilizados a lo ancho y a lo largo de la provincia demostrando que no tenemos miedo y que seguimos defendiendo con el cuerpo lo que decimos con la boca”.



Luego tomó la palabra Ana Delaloye, secretaria Adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), quien dijo que la movilización se replica en distintas ciudades de la provincia para decir “no al ajuste y no a los cambios en la Caja de Jubilaciones”.



También criticó el descuento que hará el Gobierno a quienes se pliegan al paro y lanzó un mensaje al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores nacionales: “Que se pongan de pie y defiendan a la provincia”.



Finalmente, la titular de Agmer Paraná, Cristina Miño, resaltó esta jornada “de lucha y resistencia” y arrancó su discurso cuestionando la gestión de Javier Milei y “el alineamiento de Frigerio con esa política nacional de ajuste y haciéndonos responsables del déficit de la Caja”.



En relación al reclamo salarial, solicitó al gobernador “una recomposición real y seria. Es urgente” y cuestionó el estado edilicio de los establecimientos educativos: “Hay escuelas que están detonadas”.



Todos cerraron sus discursos reivindicando “la unidad del movimiento obrero”.



