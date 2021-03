Este año, la marcha del 8M será en las inmediaciones del Corsódromo

“2021 será el quinto año que, de forma consecutiva, la huelga internacional de los feminismos frenará al mundo. Quinto año en el que la Asamblea Enredada Feminista de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano supo mantener prendida la llama de la organización y la pluralidad para hacer política desde la construcción colectiva e inclusiva. Aún en contexto pandémico, construimos creativamente la manera cuidada de sabernos en el encuentro para debatir y seguir luchando”, anunciaron desde la organización feminista.

Para el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el cronograma de actividades se realizará en las inmediaciones del Corsódromo, quedando el calendario de actividades dispuesto de la siguiente manera:

La concentración será el lunes que viene a las 18 horas en la rotonda Artigas, en avenida del Valle y avenida Parque.

La marcha será desde el punto de concentración, caminarán por avenida Parque, por calle Estrada y finalizará en la intersección de calle España, donde se realizará el acto central.

Pero en la previa de estas actividades, se realizará una vigilia. La misma tendrá lugar el 7 de marzo, comenzará a las 20 horas y será en la calle interna del Parque de la Estación, entre el Museo de la Memoria y el Museo Ferroviario en el Corsódromo.

Paramos porque el paro es una herramienta de lucha de la clase trabajadora, y los cuerpos feminizados son los más relegados en esta máquina neoliberal. Seguiremos denunciando: ¡La pobreza es sexista!

marcha dia de la mujer 02.jpg

La dura realidad de las mujeres

“La pandemia plantea un escenario en el que las identidades feminizadas volvemos a estar en las peores condiciones de desigualdad. Y los feminismos del mundo volvemos a manifestar en las calles la precarización de la vida, la vulnerabilidad de este mundo, las injusticias machistas y sexistas en un sistema capitalista, neoliberal, colonialista y patriarcal que sigue oprimiendo”, explicaron desde Enredada Feminista.

“Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales e identidades no binarias vivimos en alerta constante: nos organizamos por cada femicidio y travesticidio, por cada pedido de justicia, por cada denuncia… también por el hambre, la falta de laburo y la falta de reconocimiento de los trabajos no remunerados de cuidados y de reproducción que se intensificaron extraordinariamente en este contexto de pandemia. Los feminismos son la herramienta pedagógica necesaria para aprender que no estamos solas ni soles... porque cuando tocan a une nos tocan a todes, porque cuando paran unes paramos todes... porque la injusticia que es para unes, en realidad es para todes”, agregaron.

“La justicia patriarcal alecciona y traza la brecha de la inequidad de género, dirime entre quienes sí tienen derecho y quienes no, cancela todo aquello que no cuaja en los parámetros establecidos según la normalidad vigente y anula a les más vulnerables. Los vínculos se establecen entre quienes más tienen y menos tienen. La justicia no deja de ser un dilema de clase”, argumentaron y concluyeron: “Inmersas en el hartazgo por tantas injusticias patriarcales deseamos y moldeamos un horizonte donde el mundo sea feminista por eso, compañeras y compañeres, les invitamos a formar parte de la marcha 8M en el Día Internacional de las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales e Identidades no binarias Trabajadoras y Trabajadores”.