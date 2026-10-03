Este domingo, a partir de las 17 horas, se expondrán en el Teatro del Puerto los bocetos con los diseños y temáticas de las 23 carrozas partícipes de esta edición del tradicional desfile estudiantil. Un adelanto en vísperas del evento que tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre en el Corsódromo “José Luis Gestro”.

Según informaron sus organizadores, la propuesta es abierta, libre y gratuita para toda la comunidad y consiste en una muestra donde se exponen todos los dibujos que los chicos intentan plasmar luego en sus carrozas. También se encontrarán allí, alumnos representantes de cada curso participante para explicar y que puedan hacerles preguntas sobre cada carroza y su temática, ya sea Libre o Primaveral.

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Este año, el desfile de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú llevará el nombre “Prof. Edgardo Henchoz”. Al respecto, desde la comisión organizadora del Desfile señalaron: “No es solo un nombre en un programa, es un homenaje sentido y merecido a quien supo hacer del galpón y de la carroza una verdadera escuela de vida. Edgardo no fue un espectador, fue parte de la esencia misma de la fiesta durante años, de forma silenciosa y constante, acompañó a generaciones de alumnos carroceros. Estuvo en las noches de soldadura, en los mates fríos, en los contratiempos de último momento y en la alegría de cada desfile. Fue consejo, fue aliento cuando las fuerzas flaqueaban y fue abrazo en cada logro, transmitiendo valores de trabajo en equipo, compromiso y pertenencia que van mucho más allá del papel maché y las luces. Ponerle su nombre a este desfile 2026 es reconocer que la Fiesta de Carrozas no la hacen solo las flores y los hierros, la hacen además, las personas que dejan huella”.