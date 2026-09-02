Este domingo se inaugurará “Libros de mi ciudad”, un nuevo espacio destinado a promover y visibilizar la producción literaria local. La actividad comenzará a las 15 horas en el Mercado del Munilla y contará con diferentes propuestas vinculadas a la lectura y la literatura.

La iniciativa funcionará como un punto permanente donde vecinos y visitantes podrán conocer, consultar y adquirir libros de autores de Gualeguaychú. Las obras estarán disponibles para su exhibición y venta, generando un canal directo entre escritores y lectores y ampliando las posibilidades de circulación de la producción literaria de la ciudad.

Además de la exposición y venta de ejemplares, el espacio será sede de presentaciones, encuentros, charlas y otras actividades culturales que propiciarán el intercambio entre los autores y el público.

Durante la jornada inaugural habrá lectura y narración de cuentos a cargo de Lorena Carraza, junto con la participación de las Abuelas Cuenta Cuentos. También se realizará un conversatorio sobre la saga Salmato, del autor Jonathan Fernández, vinculada al género de terror.

“Libros de mi ciudad” busca consolidarse como un espacio de encuentro entre escritores y lectores, que permita dar mayor visibilidad a las obras producidas en Gualeguaychú y generar nuevas oportunidades para su difusión.

La propuesta está dirigida a niños, adolescentes, jóvenes y adultos interesados en acercarse a conocer obras y autores de la ciudad. La entrada es libre y gratuita.