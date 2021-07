Este domingo reestrena la obra "Como si pasara un tren"

La comedia dramática "Como si pasara un tren" atraviesa temas como la libertad, el amor, la familia, los sueños y el crecimiento. En su estreno (febrero 2021) el público aplaudió de pié y les hizo llegar a los actores mensajes cómo: “Obra maravillosa que toca el alma, me reí, llore, y hasta me enoje", “emocionante, para pensar sobre los vínculos familiares”, “me reí a carcajadas y a su vez me conmoví hasta las lágrimas, realmente es imperdible”, “una historia hermosa y extraordinariamente interpretada”.

otra teatro 2.jpg

El valor de la entrada es de $450 y se pueden encargar escribiendo al: 3446-414584, o al 3446419903.

Además, el día de la función los tickets se podrán comprar en la boletería del teatro.

En el teatro se respeta un estricto protocolo, por lo que se exige la asistencia con tapaboca.