Durante la jornada, el grupo Astoga Lemes será el encargado de musicalizar el encuentro con un show en vivo. Al finalizar la representación, Ornella Tafarel acompañará el encendido de la Luz de Belén interpretando la tradicional canción “Noche de Paz”, en un momento especialmente emotivo.

Las escenas del Pesebre Viviente estarán representadas por vecinos de distintas comunidades religiosas de Gualeguaychú, de acuerdo al siguiente detalle:

Escena 1 – Anunciación: Iglesia Evangélica Luterana.

Escena 2 – Visitación: Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

Escena 3 – Tribulación de San José: Catedral San José.

Escena 4 – Nacimiento: Parroquia Sagrado Corazón.

Escenas 5 y 6 – Anuncio de los Ángeles a los pastores y visita de los pastores al pesebre: Parroquia San Juan Bautista.

Escena 7 – Los Reyes Magos: Parroquia Cristo Rey.

Escena 8 – Con Jesús el Reino de Dios se hace realidad: Parroquia Santa Teresita y Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

La propuesta contará con una puesta en escena innovadora y actual, incorporando figuras contemporáneas que se acercan al nacimiento de Jesús, como personas acompañando a un adulto mayor con bastón o en silla de ruedas, un médico, un enfermo, entre otras imágenes que buscan reflejar la realidad cotidiana y el mensaje vigente de amor y solidaridad que representa el nacimiento de Nuestro Salvador.

Asimismo, durante el evento se compartirá el significado y la historia de la Luz de Belén, una tradición que comenzó en Austria en 1986, cuando surgió la iniciativa de llevar una “Luz de la Paz” desde la Gruta de la Natividad, en Belén, lugar donde según la tradición cristiana nació Jesús. Cada año, un niño o niña austríaco, elegido por su compromiso solidario, enciende una vela con la llama perpetua de la gruta, que luego es trasladada a Austria en una lámpara especial. Desde 1989, los Scouts y Guías adoptaron esta tradición y la difundieron en distintos países del mundo como símbolo de paz, esperanza y fraternidad entre los pueblos.

Si bien habrá una cantidad determinada de sillas y gradas para apreciar el espectáculo, se solicita a los asistentes llevar su reposera para mayor comodidad. Durante la jornada se entregarán velas a los vecinos; no obstante, quienes deseen llevar la Luz de Belén a sus hogares también podrán hacerlo trayendo su propia vela desde casa.