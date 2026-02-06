Orejeando al disco

1ª carrera – 300 metros

El programa se abre con una prueba corta y atractiva. Bandolero (3) aparece como el principal palpito y cargará con el peso de los boletos. Como lance con pretensiones se destaca Victorioso (1), pensionista de Méndez, que se adapta bien al tiro. Para completar la trifecta, atención con La Baya (2), que puede sorprender.

2ª carrera – 1.000 metros

El elegido es Tío Sha (1), ganador en la distancia y que desde el vamos irá en busca de la victoria. Como enemigo de lujo surge Gringa Turca (5), con fogueo en esta cancha y margen para seguir creciendo. Tercera chance para En Tu Mente (3), que promete dar batalla desde la largada.

3ª carrera – 500 metros

Sobre la recta, Inmortalizada (2), segunda de Sarnoso, se perfila como favorita y llevará el respaldo de la jugada. Otro con pretensiones es Rosario Truero, segundo de Richard King. Como lance a buen dividendo asoma Turquito (6), que puede copar la banca.

4ª carrera – 300 metros

Prueba de guapos y veloces, con promesa de final abierto. Cocodrilo (4), segundo de Linarea en Gualeguay, es el favorito y concentrará las miradas. Como enemigo de fuste se destaca Nochero (1), que viene en alza y puede dar buen sport. Para combinadas, Abuelito aparece como opción interesante.

5ª carrera – 1.300 metros

La carrera más larga de la tarde. Con una apreciación de pasillo, el indicado es Merchante (1), tercero y cuarto en San Isidro, que guarda el as bajo la manga. Para salirle al cruce, Day For Sun (2), pupilo de Bentancourt, será un rival de lujo. Como lance a buen dividendo se destaca Ertugrul (5), que llega con pergaminos importantes.

6ª carrera – 325 metros

Prueba abierta a múltiples interpretaciones. Gago (1), segundo de Caprichoso, cuenta con el respaldo del cuida y llevará el peso de los boletos. Como rival directo aparece La Mila, segunda de Don Jorge, con clase para sorprender. Para completar la trifecta, Doña Laura (3), pupila de Fiorotto, puede dar el batacazo.

7ª carrera – 500 metros

Especial para sprinters de jerarquía. La elección recae en Sarnoso (2), que llega desde Gualeguaychú y se adapta bien a la recta. Para complicar la tarea, La Tóxica (5), segunda de Fut Sal, puede sorprender a buen sport. En el cierre del pronóstico, Bufón (1), tercero de Don Juan, puede arrimarse a la pizarra.

8ª carrera – 350 metros

Prueba sobre la recta con tres ejemplares de fuste. Don Jorge, ganador de La Mila, aparece como el favorito de la grey burrera. Para ponerlo en aprietos surge Regalito (1), segundo de Bonita, con chances de estar arriba del marcador.

9ª carrera – 500 metros

El Clásico Clausura presenta dos nombres fuertes. Furiosa, ganadora de Dame 10 en su última salida, es la indicada y cargará con el favoritismo. Para complicarla aparece Don Jacinto (1), que venderá cara su derrota y puede sorprender a buen dividendo.

10ª carrera – 450 metros

Sobre la recta, Chichilo (1) se perfila como favorito. Llega desde Colonia Ibicuy y su campaña lo respalda. Como enemigo de cuidado, Chau Tu Plata, que baja de Villa Elisa, será un duro rival.

11ª carrera – 500 metros

Competencia con destacados ganadores. Amiga Traidora, vencedora sobre Carnaval, será la favorita. Como enemiga de lujo aparece La Cautiva, con un medallero importante. Completando la trifecta, Bomba Slew (2), que viene de Mercedes y tiene fogueo en la zona.

Colaboración Edgardo Rivas.