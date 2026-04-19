Este domingo desde las 14 hasta la 20 en el Predio de la Curva de Pueblo Belgrano se realizará la segunda edición de Pasarela Solidaria.

Este año el lema del evento es “Donar sangre es donar vida”, en un trabajo coordinado en la producción general del evento, junto a la Municipalidad de Pueblo Belgrano, el Hospital Centenario y la Asociación Donar en Vida.

Gimena Blanco, una de las encargadas de la organización de la Pasarela Solidaria expresó que “estamos muy entusiasmados con esta segunda edición, tendremos muchas novedades, por ejemplo, se podrá ver el clásico River – Boca en pantalla gigante, habrá feria de emprendedores y más de 30 artistas en el escenario”.

Además, Blanco indicó que “desfilarán muchas marcas locales, diseñadores de alta costura de Gualeguaychú, habrá academia de danzas, DJ en vivo, junto a degustaciones de productos locales y, lo más importante, se podrá donar sangre, ya sea en el lugar en los puestos que se utilizarán para tal fin, como también anotarse en el registro de donantes voluntarios de sangre que tiene el Hospital Centenario”.