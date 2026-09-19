Este domingo se realizará la jornada “Primavera sin Estrellas Amarillas”
La propuesta tendrá lugar el 20 de septiembre, a las 15 h, en la zona del Puerto. Es organizada por ACIVERJUS y acompañada por la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú.
En el marco del Día Nacional de las Estrellas Amarillas, que se conmemora cada 21 de septiembre, este domingo se desarrollará en Gualeguaychú la jornada “Primavera sin Estrellas Amarillas”, una actividad destinada a recordar a las víctimas de siniestros viales y promover conductas responsables en la vía pública.
“Recordar y pintar una estrella amarilla nos enfrenta a la necesidad de tomar conciencia y asumir que nuestras decisiones al circular pueden salvar vidas. La seguridad vial la construimos entre todos, respetando las normas de tránsito, utilizando siempre el casco, no consumiendo alcohol al conducir y prestando plena atención al volante”, señalaron desde el Área de Educación Vial de la Dirección de Tránsito.
La actividad es organizada por la Asociación Civil por la Verdad y la Justicia (ACIVERJUS), que acompaña a familiares de víctimas y desarrolla acciones de concientización sobre las consecuencias de los siniestros viales. La propuesta contará con el acompañamiento de la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Tránsito y su Área de Educación Vial.
Las estrellas amarillas pintadas sobre el asfalto o incorporadas a la señalización vial representan a personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito. La campaña busca mantener presente su memoria y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la responsabilidad individual al circular por calles y rutas.
La iniciativa tiene entre sus consignas “De vos depende no sumar una estrella más en el cielo” y “No a la impunidad, presencia y memoria”, como parte del trabajo que familiares de víctimas llevan adelante en distintos puntos del país.
La jornada comenzará a las 15 h en la zona del Puerto y estará abierta a la comunidad, con el objetivo de generar un espacio de memoria y reflexión en torno a la seguridad vial.