La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y la Municipalidad invitan a la comunidad a participar de la 19° marcha al Puente Internacional General San Martín contra el funcionamiento de la planta procesadora de pasta de celulosa UPM Botnia. El lema elegido para marchar este año será “Sin agua no hay vida”.

La movilización será el domingo 30 de abril a las 4 de la tarde en Arroyo Verde, para luego salir en caravana hacia el Puente Internacional.

Más tarde, se regresará a Arroyo Verde y cerca de las 5 de la tarde se leerá una proclama, se realizarán las oraciones ecuménicas y se escucharán algunas opiniones acerca de la lucha que mantiene Gualeguaychú contras las pasteras y su acción contaminante en el río Uruguay.

“Como todos los años acompañamos la lucha de la Asamblea Ciudadana y con ella la de toda la comunidad de Gualeguaychú”, señaló la directora de Ambiente Camila Ronconi

“Entre los trabajos que realiza la Municipalidad de Gualeguaychú para la realización de la marcha se encuentra corte de pasto, organización del tránsito, se colocan sanitarios químicos y el mantenimiento de los mismos, difusión en todas redes oficiales de la Municipalidad y medios de comunicación de la ciudad, con diseño nuevo este año y las pancartas que se exhiben”, detalló la funcionaria.

“El tiempo pasa y la ex Botnia-UPM sigue funcionando y contaminando, pero esa no es razón suficiente para abandonar el reclamo que Gualeguaychú llevó al plano nacional e internacional. Nuestro reclamo es por la vida y la salud de todos y todas y, sobre todo, de las generaciones futuras. Este tipo de producción no hace más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos” había expresado el intendente Piaggio cuando se conformó la fecha del evento.

En esa línea, el mandatario además había afirmado que “es necesario no bajar los brazos y mantener bien alto el rechazo a las pasteras. El cuidado del agua, del aire y de nuestros suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales provocados durante décadas y décadas. Como pueblo tenemos el derecho y el deber de cuidar nuestros recursos y de expresarnos a favor de otra forma de vivir, menos dañina, menos contaminante y más amigable con el ambiente que habitamos”.

“Seguiremos trabajando junto con nuestra comunidad para que Gualeguaychú siga siendo un faro mundial del cuidado del ambiente y la salud”, había concluido.