Este domingo, la comunidad rockera de Gualeguaychú se une por una causa solidaria: el domingo, a partir de las 14 horas, se realizará un festival en el Centro Cultural “Luis Luján” (ex Centro Cultural Gualeguaychú) en la Costanera del Tiempo.

El motivo de toda esta movida es ayudar a Romina Fernández, una joven de la ciudad que enfrenta actualmente problemas de salud que la obligan a someterse a una intervención quirúrgica y transfusiones de sangre de manera regular desde enero pasado.

“Desde enero que empecé con transfusiones ya que no puedo subir mis metabolitos y siempre están por debajo. El tema es que ahora tengo divertículos, tengo intestino largo, tengo colon irritable las hemorroides ambas y aparte una fisura desde hace dos meses, lo cual me complicó todo. Ahora tengo que operarme, pero por mi estado no logro recuperarme”, explicó Romina sobre su estado de salud.

Lo cierto es que por esta delicada situación, está impedida de moverse, tiene que encarar una operación que es complicada por su estado y además tiene que encontrar el tratamiento para poder solucionar su condición con los metabolitos.

Es por esto mismo que toda la comunidad rockera decidió encarar este festival solidario para poder recaudar fondos que ayuden a Romina Fernández. Las bandas que tocarán de manera gratuita el domingo que viene serán:

La Imaginaria

Segunda Dosis

El Clásico

Polarock

Leonala Music

Nisspero

Atyla & Company

Marcelo Piccini

Facundo López

La manera de recaudar los fondos para ayudar a Romina será mediante el servicio de cantina, que funcionará toda la tarde vendiendo comidas, tortas y bebidas, y también mediante dos sorteos que se realizarán en el lugar.

Por un lado se sorteará un tatuaje que realizará Santos Tatoo y por otro un voucher de Lubricentro Fiorotto por un valor de 15 mil pesos. Los números se podrán comprar en el lugar o realizando una transferencia al alias “Rominafer27”, y cada número tendrá un costo de 700 pesos, o se podrán comprar dos números de manera promocional por 1.000 pesos.

“Estoy muy agradecida con todos los grupos y las bandas que se sumaron a esta iniciativa solidaria. No tengo palabras de agradecimiento para todos, no tengo palabras. Me encantaría poder estar allí, llevarme un silloncito y ponerme a un costado, pero los médicos no me dejan porque voy a estar en un estado muy delicado y los dolores no me dejan dar siquiera dos pasos fuera de la cama”, afirmó Romina.

“El tema de la campaña no deja de ser algo difícil para mí y me cuesta aceptarlo. Yo siempre fui la que hice todo, soy independiente y me encanta andar y ayudar a todo el mundo, pero hoy me tocó a mí. Ya no puedo moverme si no estoy con alguien porque me caigo todo el tiempo. Por culpa de la parte anémica ya no tengo estabilidad”, concluyó.