"Este es el camino para recuperar a la Argentina", dijeron desde Uocra Entre Ríos

Doronzoro destacó el “liderazgo de Alberto Fernández” y la “previsibilidad que otorga el acuerdo con los acreedores”, que permite avanzar en este sentido.

“Esperamos que esto sirva para que tengan las posibilidades, aquellos emprendedores que realmente puedan, invertir otra vez en la construcción, invertir en un ladrillo que es una buena inversión”, sostuvo.

Para el titular de Uocra, Precios Cuidados “es una política proactiva que beneficia al sector de los trabajadores y también a los inversores. Sabemos del déficit habitacional que existe, así que creemos que es un capítulo importante que lleva a la Argentina a ponerse de pie y andar este camino de la igualdad y la inclusión. Así que estamos muy conformes con esta política que implementa el presidente”, agregó.

Pandemia

Consultado por esta Agencia, el dirigente evaluó como positiva la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria en la construcción, que fueron acordados entre el gremio y la Cámara.

“Con la iniciativa de Gerardo Martínez (secretario general de Uocra nacional) fuimos uno de los primeros gremios que provocó los espacios para trabajar, porque hay que tener en cuenta que en esta pandemia los sectores del mundo del trabajo no estamos en igualdad de condiciones, en la construcción si no trabajan no perciben sus salarios”, explicó.

Destacó además la articulación que se realizó con la provincia de Entre Ríos, tanto con el gobernador, como sus funcionarios, para la aplicación de los protocolos para la obra pública.

“Por supuesto que se han dado casos en nuestra actividad, pero se activa el protocolo y contamos con las condiciones necesarias para actuar ante un síntoma, tanto de las obras públicas como privadas”, repasó.

“Felizmente en la provincia se está reactivando progresivamente. Venimos bastante bien con obras que se están anunciando y llevando a la práctica”, agregó. (APFDigital)