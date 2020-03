Las imágenes de video aparecieron el sábado por la noche y son de una violencia impactante. Miguel Ángel Paz, un vecino de 40 años de un edificio de Vicente López atacó a golpes al guardia de seguridad de su domicilio, después de que el efectivo le advirtiera que estaba incumpliendo con el protocolo de cuarentena, ya que había regresado de Estados Unidos hacía unos pocos días.

El video dura menos de un minuto y en ese documento se puede percibir cómo Paz, de estado atlético, la aplica una lluvia de puñetazos en la cabeza al guardia de seguridad, Gustavo Granucci, y lo amenaza después de atacarlo. Como consecuencia de la golpiza, el efectivo sufrió la fractura de su tabique nasal.

¿Quién es Miguel Angel Paz? El hombre de 40 años que quedó detenido en su domicilio y fue obligado a permanecer en cuarentena estuvo la mayor parte de su vida profesional relacionado al deporte.

otra.jpg

Después de una temporada como empleado bancario, asistente de producción en una compañía de publicidad y en una empresa de regalos y merchandising de artículos textiles, a los 25 años se inició en el mundo del deporte.

Fue coordinador de carreras de aventura, actividad durante la cual fue contratado para eventos organizados por algunas de las marcas más importantes de indumentaria deportiva.

Luego, ya en 2010, desembarcó el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). Allí se desempeñó durante seis años como el preparador físico del plantel superior y de la categoría juveniles.

Especialista en la técnica "Pose Method Running" y una vez que abandonó su labor como preparador físico de CUBA, Paz se dedicó de lleno a la actividad como personal trainer y profesor de educación física.

vIOLENTO

Se destacó como entrenador de Crossfit y Crossfit Endurance y dictó innumerables capacitaciones en instituciones públicas y privadas. Esa experiencia le permitió participar de la llamada “Guía de prevenciones para Jugadores del Rugby Juvenil” del club CUBA.

A lo largo de los últimos siete años, Paz conformó la compañía Atletas Pro, donde se apuntaba a la mejora del rendimiento físico a través del "análisis y entrenamiento de la postura, la movilidad y la fuerza estructural para mejorar la eficiencia mecánica y evitar lesiones", como reza en la página oficial de la empresa en las redes sociales.

De toda esta actividad deportiva que abultó su currículum y de la que hace gala en redes, no parece haber adquirido normas elementales de cortesía y civilidad. Su reacción frente a los límites que amablemente le quiso poner un guardia de un edificio fue injustificadamente violenta.

fcc09fe2-693e-4e45-81d2-91700b0e6b11.jpg

Según pudo averiguar Infobae, Miguel Ángel Paz regresó a la Argentina procedente de Estados Unidos el último jueves. En el período de los tres días previos a la golpiza al guardia de seguridad Granucci, transgredió en más de una oportunidad la cuarentena a la que debía haberse sometido debido al riesgo de contagio y propagación del coronavirus.

El efectivo de seguridad notó que en más de una ocasión Paz, que está casado y tiene dos hijos, salía de su domicilio, y fue así que el sábado por la noche decidió increparlo en la entrada de su vivienda, en el edificio Rosales Park Tower, ubicado en la calle Rosales 2793, en Olivos, Vicente López.

“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad.

El efectivo, intimidado, respondió: “Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia”.

Sin que Paz acatara el pedido, Granucci, asustado por un potencial contagio, lo empujó e intentó sacarlo a la fuerza del habitáculo de seguridad. Fue entonces cuando Paz perdió los estribos y la emprendió a golpes de una tremenda violencia contra el empleado.

El personal trainer descargó decenas de golpes en la cabeza y en la cara de Granucci y luego le espetó, en tono amenazante: "“Te voy a matar, la c… de tu madre. ¿Querés seguir hablando conmigo? ¿Querés seguir haciéndote el loco conmigo?”.

Luego del episodio, el guardia de seguridad acudió, junto a custodia policial, al hospital municipal de Vicente López, donde se le aplicaron puntos de sutura en el rostro y donde se le realizó una tomografía computada para descartar lesiones en la parte posterior de su cabeza.

En tanto, Paz quedó recluido en su domicilio de la calle Rosales junto a su familia. Desde fuentes cercanas a la investigación se aseguró que el personal trainer quedó aprehendido y puesto en cuarentena. Una consigna policial quedó apostada en la entrada al edificio para que el hombre cumpla con el aislamiento obligatorio.

A raíz del ataque, el fiscal Martín Gómez, de la UFI de Vicente López Este, imputó a Miguel Angel Paz por el delito de “lesiones leves y amenazas”.En tanto, el preparador físico quedó expuesto a dos posibles delitos más por la infracción de los artículos 205 (la figura protege la salud en general) y el 239 (delito de desobediencia) del código penal vinculadas con la propagación de una pandemia. Esa causa la lleva el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro. (fuente: Infobae)