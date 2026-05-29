Gualeguaychú volverá a ser sede de las Preliminares Oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, con dos jornadas previstas para el 30 y 31 de mayo. Será la segunda vez que la ciudad integre este circuito, consolidándose como punto de encuentro para bailarines de la región.

El certamen forma parte del calendario oficial que culmina en la final internacional en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del género. Durante las jornadas en la ciudad se desarrollarán competencias, espacios de formación, milongas y exhibiciones abiertas al público.

Las parejas que resulten clasificadas accederán a la instancia final del certamen, donde competirán junto a representantes de distintas sedes del país y del exterior.

El cronograma comenzará el sábado 30 de mayo en el Club Recreo Argentino, con un workshop de musicalización e historia del tango a las 12:30 h, a cargo de Nel Mastro. Luego, a las 14 h, se desarrollará un workshop de secuencia con giro para la pista, dictado por Iván Leonardo Romero y Silvana Núñez.

A las 16 h se realizarán las acreditaciones, a las 17 h será la presentación de jurados y las palabras oficiales, y a las 17:30 h dará inicio la competencia, que incluirá una exhibición de Gisela Paula Natoli y Facundo de la Cruz. Posteriormente, se anunciarán los semifinalistas. A las 21 h tendrá lugar la milonga en la Asociación Musical Gualeguaychú, con musicalización de DJ Nel Mastro y artistas invitados.

El domingo 31 de mayo, también en el Club Recreo Argentino, la jornada comenzará a las 12 h con un workshop sobre abrazo y caminata como base del baile social, acentos rítmicos y melódicos en el fraseo, a cargo de Gisela Paula Natoli y Facundo de la Cruz.

A las 16 h será el ingreso a camarines y la acreditación de finalistas, mientras que a las 17 h comenzará la competencia con la semifinal y final del certamen, además de una exhibición de Iván Leonardo Romero y Silvana Núñez. Luego se realizará la premiación de los ganadores. A las 21 h se llevará a cabo la milonga de campeones en la Asociación Musical Gualeguaychú, con musicalización de DJ Nel Mastro y artistas invitados.

El jurado estará integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz, quienes evaluarán a los participantes durante una instancia decisiva de la competencia. Además, el veedor oficial será Martín Frosio, productor general del Festival y Mundial de Tango.