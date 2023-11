La fiesta tendrá como objetivo no solo presentar el tema de este año sino que festejará los últimos dos triunfos y luego le llegará el tiempo a Valke.

Juan Villagra, director de la comparsa habló en Ahora Cero Radio y dijo que cada vez se esfuerzan más en ofrecer una buena fiesta y que si llega a llover el festejo se hará en la cancha de básquet y no al aire libre como se tiene planificado.

De hecho, el pronóstico prevé lluvias para el sábado a la madrugada pero el resto de la jornada transcurriría sin precipitaciones por lo que la organización trabajará a full el mismo día de la fiesta para montar la puesta en escena con la esperanza de poder llevarla a cabo al aire libre.

“La fiesta es para el carnaval, está bueno poder presentarle las cosas a la gente, hay show de los festejos de estos últimos campeonatos, después se va a presentar el argumento, si bien se sabe que se llama Valke, vamos a proyectar el video con la explicación. Se va a presentar la banda, van a tocar los temas de Papelitos 2024, el tema institucional y temático, se van a presentar trajes, pasista, la reina, la batucada”, adelantó Juane.

En este sentido, el director de la bicampeona manifestó que “yo este año invite a cada uno de los directores de las comparsas, tienen sus mesas con su invitación y se las lleve personalmente, me parece que tenemos que mostrar eso. Además, si no te invitan no sabes si ir o no. Por lo general se los invita a los dirigente, pero porqué nosotros no que hacemos las comparsas. Después en la competencia todos quieren ganar”.

En tanto, el artista remarcó que es importante que le vaya bien al carnaval porque así le va a ir bien a todas las comparsas y el hecho de que salgan cuatro en la edición de este año garantiza una mayor continuidad del trabajo dentro de los clubes y permite un crecimiento sostenido al interior de cada comparsa.

La preventa de entradas se agotó y las que se encuentran disponibles se venden en “Juve Manía” a $3500.