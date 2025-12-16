Estudio Estación anuncia la realización de su Exposición de Arte 2025, una muestra de artes visuales con entrada libre y gratuita que reunirá a más de 100 artistas en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú. El evento contará además con espectáculos en vivo y actividades para toda la familia, proponiendo un espacio de encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

La inauguración será el viernes 19 a las 20 horas, mientras que el sábado 20 la exposición podrá visitarse de 18 a 24 horas. La propuesta busca compartir con el público el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año por quienes participan de los talleres de Dibujo y Experimentación, Pintura al Óleo y Canto Murguero que se dictan en Estudio Estación.

Desde la organización destacan que la exposición funciona como un punto de encuentro colectivo, donde confluyen los distintos procesos creativos personales y grupales. “Exponer es una forma de comunicar quiénes somos, cómo pensamos y qué sentimos a través del arte”, señalan, remarcando el valor de abrir esos lenguajes a familiares, amistades y al público en general.

La Exposición Anual de Arte 2025 propone dimensionar la diversidad y amplitud de la producción generada en el espacio, sin distinción de edades, técnicas ni recorridos previos. Con cuatro años de trayectoria, Estudio Estación se ha consolidado como un referente de la escena artística local y un actor cultural activo en la ciudad.

Este año, gracias a la aprobación de un proyecto presentado ante la Dirección de Cultura de Gualeguaychú, la muestra ocupará más de 550 metros cuadrados, donde se montarán dibujos, pinturas, grabados y collages. Además, se convocará a artistas invitados e invitadas de diversas disciplinas —artes visuales, música y artes dramáticas— con el objetivo de enriquecer la experiencia y promover nuevos diálogos creativos.