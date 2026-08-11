Pueblo General Belgrano se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región, con la realización del Festival de Carnes “Brasa y Botella” y la Copa de Asadores, que tendrá representantes de varios países.

Impulsado por referentes de la actividad gastronómica y vitivinícola regional como Fede García y Pitu Alfieri, el festival busca posicionarse como un encuentro que combina identidad, turismo y cultura alrededor del fuego y la buena mesa.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la realización de la Copa Argentina de Asadores, la Copa Asadores Kids y, por primera vez en la provincia de Entre Ríos, la llegada de la Copa Latinoamericana de Asadores, un evento internacional que reunirá equipos, parrilleros y especialistas del fuego de distintos puntos del continente.

Las actividades darán comienzo a las 8 de este sábado con el encendido del Fuego para la Copa Latinoamericana de Asadores y el lanzamiento oficial del evento, para luego dar paso a distintos Masterclass que se llevarán a cabo en diferentes sectores del Predio de la Curva.

A lo largo de la jornada se desarrollarán también distintas presentaciones en el escenario principal, además de la continuidad de la competencia de la Copa Internacional y la Copa de Asadores Kids, destinada a menores.

Sobre el cierre de la jornada habrá degustaciones y nuevos Masterclass, para cerrar con la premiación de la Copa Latinoamericana y la Copa Kids y la presentación del grupo Toka La Banda,

El domingo desde bien temprano seguirá el evento con el inicio de la competencia principal de asadores, distintos Masterclass que abordarán distintas temáticas relacionadas con la gastronomía y el vino, continuarán las degustaciones y en el escenario estarán pasando artistas de la talla del Dúa Trovador, Facundo “El Salteño” López, y El Brodi, que cerrará el espectáculo luego de las premiaciones a todos los ganadores de la competencia de asadores.

La entrada será abierta a todo público y se espera la presencia de competidores de toda la provincia, también de varios puntos del país y de países vecinos que se acercarán a disfrutar de un fin de semana totalmente novedoso, para los cocineros, productores, parrilleros, bodegas, emprendedores y amantes de la gastronomía argentina y regional.

“Brasa y Botella no es solamente un festival gastronómico; es una celebración de nuestra identidad, de los encuentros alrededor del fuego y de todo lo que representa compartir una mesa”, expresaron desde la organización.