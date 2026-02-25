La reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado iniciará el jueves 26 de febrero a las 8 horas, los trabajos comenzarán a la altura de la rotonda de la Terminal de Ómnibus.

La intervención total abarcará el tramo comprendido entre las rotondas de Urquiza y la de la Terminal, y constituye una de las obras viales de mayor envergadura previstas para este año.

Las tareas comenzarán este jueves en los primeros 200 metros de la calzada este, en sentido norte sur, donde se ejecutará el fresado de la carpeta existente, la reparación de baches profundos, la aplicación de riego asfáltico y, posteriormente, la colocación de la nueva mezcla.

Durante la ejecución en esas dos cuadras, el tránsito con dirección norte se desviará hacia la traza oeste, que funcionará de manera provisoria como una avenida de doble circulación en ese segmento y, al finalizar el tramo donde se trabaja los vehículos retomarán su mano habitual.

El área contará con señalización preventiva sobre el boulevard y en calles adyacentes involucradas en el operativo.

Ordenamiento del tránsito, estacionamiento y circulación peatonal



En el sector alcanzado por los trabajos quedará prohibido estacionar, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el despliegue técnico y optimizar la fluidez vehicular. Además, la Dirección de Tránsito dispondrá presencia permanente de agentes para ordenar la circulación y asistir a conductores y peatones. Es por esto que solicitan a vecinos y personas que utilicen la zona la colaboración con los pedidos de retiro de automóviles estacionados que obstaculicen el desarrollo de la obra.

La magnitud de esta intervención exige una organización precisa del flujo vehicular: la coordinación entre señalización, controles y desvíos resulta clave para resguardar la integridad de quienes circulan, al personal que trabaja en el lugar y para que el cronograma avance según lo previsto.

Los detalles de la refacción integral del Boulevard Pedro Jurado

La inversión para la reconstrucción integral del Boulevard Pedro Jurado superará los 1.000 millones de pesos y será afrontada con fondos propios de la administración municipal.

La refacción comprenderá aproximadamente 20.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 48 cuadras de extensión convencional, lo que permitirá restituir condiciones óptimas en una traza estratégica para la movilidad urbana y el transporte pesado.

Para este trabajo, por primera vez en Gualeguaychú se utilizará asfalto modificado, material de alto desempeño empleado en autopistas de tránsito intenso a nivel internacional. Esta tecnología incorpora polímeros a la mezcla tradicional, mejora elasticidad y resistencia frente a temperaturas extremas, reduce deformaciones y huellas, extiende la vida útil de la carpeta y disminuye la necesidad de intervenciones frecuentes. Por este motivo, el Municipio adquirió 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell, con una inversión superior a los 232 millones de pesos.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.