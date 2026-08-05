Desde el Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Municipalidad se llevará adelante este jueves 6 y viernes 7 de agosto la segunda edición de Gualeguaychú Sustenta, la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Las actividades se desarrollarán de 9 a 18 horas en los Galpones del Puerto, con acceso libre a toda la comunidad.

La propuesta fue declarada de interés institucional por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos mediante la Resolución n.º 60. La medida reconoce el valor del evento como ámbito de divulgación científica, formación y articulación entre el Estado, empresas, instituciones educativas y vecinos.

Expo del Empleo 2026

Una de las principales novedades de esta edición es la suma de la Expo del Empleo 2026, organizada junto al Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos. Durante ambos días, quienes asistan podrán acceder a orientación laboral, asesoramiento para la confección de currículum vitae, simulacros de entrevistas, fotografía profesional para perfiles de trabajo, talleres y contacto directo con empresas, universidades y organismos públicos.

Agenda de charlas y exposiciones

Jueves 6 de agosto

- 9 h: Apertura de puertas.

- 10 h: Charla "Los bosques en tu vida", por Esteban Carabelli (director ejecutivo de FSC Argentina).

- 11 h: Disertación sobre la reforma de las normas ISO en gestión ambiental, por María Delia Ramos.

- 13 h: Exposición "Donde el trabajo se convierte en profesión", a cargo de Alejandro Piri y Valeria Bogoni (Frigorífico La Morena).

- 14 h: Acto oficial de apertura encabezado por el intendente Mauricio Davico.

- 15 h: Disertación sobre gestión ambiental aplicada a la industria, a cargo de Santiago Sellart (líder de Sustentabilidad para Latinoamérica y el Caribe de Toyota).

- 16 h: Charla "Crear empleo hoy: desafíos y oportunidades", por Mariano Camoirano (secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos).

Viernes 7 de agosto

- 9 h: Disertación "De los datos a la acción, una nueva gestión municipal", a cargo de Sergio Gasparini (especialista en IoT de Personal Tech).

- 13:15: Charla "Estrategias de empleabilidad para afrontar el mercado actual", por María Ayelén Páez y Natalia Siseta (ManpowerGroup Argentina).

De forma simultánea al ciclo de conferencias, los asistentes podrán recorrer los puestos de empresas, instituciones educativas, organismos públicos y áreas municipales, donde se expondrán desarrollos tecnológicos, experiencias ambientales y proyectos orientados a la producción y el conocimiento.