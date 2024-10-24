Se trata de un proyecto de ordenanza que reemplaza el programa de la Tarjeta Nutrir por la Tarjeta Igualar.

Según adelantó Juan Ignacio Olano a Ahora Cero Radio, entre los cambios significativos que se introducirán estará la erradicación de los 11 puntos Nutrir y la ampliación a más de 40 lugares de compra entre los que se incluyen dietéticas, pescaderías, carnicerías, pollerias y verdulerías, comercios que no eran contemplados en el programa anterior.

Por otra parte, la Tarjeta Nutrir es incompatible con otras formas de asistencia alimentaria, pero en este nuevo proyecto eso quedará sin efecto.

Todavía no está vigente el Programa Igualar pero desde Desarrollo Humano manifestaron que confían que el proyecto sea acompañado por el Concejo. En principio los montos de dinero seguirían siendo los mismo.