La ciudad de Gualeguaychú rendirá homenaje al soldado voluntario Carlos Gustavo Mosto, al cumplirse el 44.º aniversario de su paso a la inmortalidad, con el descubrimiento de unas placa en su memoria y honor.

El acto conmemorativo se realizará este jueves 11 de junio a las 10.30 horas en la intersección de Urquiza y Héroe de Malvinas Soldado Carlos Mosto.

Carlos Gustavo Mosto falleció el 11 de junio de 1982 durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Tenía 23 años, cursaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y decidió presentarse como voluntario para ir a las islas. Su determinación estuvo marcada por un profundo compromiso con la Patria y una vocación de servicio que lo acompañó durante toda su vida.

Quienes compartieron con él aquellos días lo recuerdan por su solidaridad y su espíritu de compañerismo. Se preocupaba por asistir a otros soldados, brindándoles contención, curaciones, alimentos o palabras de aliento en medio de las difíciles condiciones de la guerra. Su conducta trascendió las obligaciones militares y dejó una huella imborrable entre quienes lo conocieron.

La comunidad de Gualeguaychú ha sostenido a lo largo de los años distintas acciones para preservar su memoria. En 2022, al cumplirse 40 años de su fallecimiento, se realizaron homenajes especiales que incluyeron la inauguración de un busto con su imagen en la escuela que lleva su nombre y un acto conmemorativo en el espacio público dedicado a recordar su legado.

Cada aniversario constituye una oportunidad para renovar el reconocimiento hacia Carlos Mosto y hacia todos los héroes de Malvinas, manteniendo vigente una causa que forma parte de la identidad nacional y de la memoria colectiva de los argentinos.

Recordar a Carlos Mosto también implica rescatar valores que siguen siendo ejemplo para las nuevas generaciones, como la solidaridad, el compromiso con los demás y el amor por la Patria. Su historia trasciende el hecho bélico y permanece como un testimonio de entrega y humanidad.