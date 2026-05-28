Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este jueves por la noche llevarán adelante el lanzamiento oficial del Presupuesto Participativo 2026, una de las herramientas de participación ciudadana más importantes de la ciudad.

La presentación será a las 20 horas en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” y marcará el inicio de una nueva edición del programa, orientado a promover el protagonismo vecinal y el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones.

Del acto participarán el intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; funcionarios municipales; representantes de instituciones y vecinos de distintos barrios de la ciudad, quienes acompañarán la apertura formal de esta nueva etapa.

Para esta edición, el Municipio destinará un fondo total de 730 millones de pesos para financiar proyectos comunitarios vinculados a obras, bienes de uso y servicios impulsados por instituciones, organizaciones sociales y vecinos de Gualeguaychú.



Además, el Presupuesto Participativo Joven contará con una partida específica de 23 millones de pesos, destinada a fomentar la participación de jóvenes en el diseño de propuestas para la ciudad.

A través de esta herramienta de democracia directa, la comunidad puede presentar, debatir y elegir proyectos orientados a mejorar la calidad de vida en los barrios, con una participación activa en la definición de iniciativas para distintos sectores de Gualeguaychú.

Cabe destacar que, mediante la Ordenanza n.º 12.992/2025, se modificó el esquema del Presupuesto Participativo, eliminando la división presupuestaria por zonas geográficas y manteniendo únicamente el Presupuesto Participativo Joven como categoría diferenciada. Asimismo, la normativa vigente establece que no podrán presentarse proyectos vinculados a redes de agua, cloacas, gas, pavimentación, cordón cuneta, luminarias urbanas ni viajes estudiantiles fuera de la ciudad.

Durante la edición 2025, el programa alcanzó una convocatoria histórica con la presentación de 420 proyectos impulsados por el entramado vecinal e institucional de Gualeguaychú, lo que reflejó el crecimiento de esta herramienta de participación ciudadana.

Las personas interesadas en conocer los requisitos, cronogramas de reuniones, categorías y etapas del proceso pueden consultar toda la información disponible en la plataforma oficial: gualeguaychu.gov.ar/presupuestoparticipativo