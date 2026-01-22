Luego de haber sido la primera provincia en recorrer tras asumir como ministro del Interior, Diego Santilli volverá a pisar suelo entrerriano este jueves para abordar avances vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación.

En esta ocasión, Santilli estará acompañado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que visitará a la capital entrerriana por primera vez dentro de la gestión presidencial de Javier Milei.

Este encuentro se produce en la previa de las sesiones extraordinarias, que se llevarán a cabo desde el 2 al 27 de febrero, en las que se abordará la reforma laboral; pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. En la ocasión, ambos aprovecharán la oportunidad para dialogar sobre estas iniciativas.

Cabe recordar que el mandatario entrerriano se ha manifestado de acuerdo con la necesidad de avanzar en una serie de modificaciones estructurales a las leyes laborales para que se ajusten a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo. “Llegó el momento de concretar las reformas”, expresó.

Fuente: APF