Este jueves se retoma la normal recolección de residuos domiciliarios  

El miércoles no hubo servicio por la Navidad. Este jueves, todo volverá a la normalidad en los barrios de la ciudad. El cronograma especial se extenderá durante el fin de año, la semana que viene.

Con las fiestas llegan los feriados, y con ellos algunas excepciones en cuanto a la corriente prestación de los servicios. Esto no es nuevo en Gualeguaychú, ni mucho menos. Por lo que, en general, los vecinos están acostumbrados a, por ejemplo, no sacar la basura ni el 25 de diciembre ni el 1º de enero, ya que en estas fechas no hay recolección.

Por otro lado, el cronograma presentado por la dirección de Residuos de la Municipalidad contempla que, como ocurrió el 24, el miércoles 31 de diciembre el servicio de las 20 se realizará a partir de las 15.

Entonces, desde hoy hasta el lunes la recolección de servicios domiciliarios será normal. Para el resto de los días se solicita sacar los residuos en horario y no sacarlos el feriado.