La Municipalidad iniciará este lunes por la mañana una campaña de poda en el macrocentro de la ciudad. Las primeras tareas se desarrollarán sobre calle 3 de Caballería, entre Alem y Rocamora.

Una vez finalizados esos trabajos, las cuadrillas continuarán por las calles paralelas en dirección al microcentro, de acuerdo con el cronograma previsto.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos y a quienes transiten por la zona que eviten estacionar vehículos sobre 3 de Caballería mientras se ejecuten las tareas, con el objetivo de prevenir daños y facilitar el trabajo del personal.

Según se informó, el invierno es la época más adecuada para realizar este tipo de intervenciones, ya que gran parte del arbolado atraviesa el período de reposo vegetativo. Esta condición reduce el impacto de la poda sobre los ejemplares y permite una mejor evaluación de su estructura por la ausencia de follaje.

Además, indicaron que estas tareas forman parte del mantenimiento periódico del arbolado urbano y buscan preservar el estado de los árboles, así como contribuir a la calidad ambiental y al paisaje de la ciudad.