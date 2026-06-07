Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este lunes comenzará la reconstrucción total de calle Perigán, en el tramo comprendido entre 3 de Diciembre y Calle 5519, con corte absoluto al tránsito vehicular hasta la finalización de los trabajos.

El proyecto total, que abarca desde la calle 3 de Diciembre hasta el Boulevard Daneri y que se realizará en tres etapas, alcanza aproximadamente 3.500 m² de calzada asfáltica urbana que exhibe un avanzado deterioro estructural, evidenciado en deformaciones permanentes, fisuración generalizada, baches, pérdida de material, hundimientos localizados y fallas originadas por deficiencias en la infraestructura subterránea existente.

Las tareas incluyen la demolición de las losas de hormigón en mal estado, la reconstrucción de todos los sectores afectados y la construcción de la nueva carpeta de rodamiento.

En determinadas zonas se eliminará el guardaganado, se ejecutarán reparaciones tanto superficiales como profundas, se levantarán los cordones cuneta y se atenderán los servicios públicos que pudieran verse afectados durante el avance de la obra.





La ejecución por etapas apunta a evitar el cierre simultáneo de toda la arteria. En la primera fase, el corte se extenderá entre Rivenson y calle 5519, por lo que las autoridades municipales solicitaron a los vecinos de esa cuadra que retiren sus vehículos de los garajes antes del lunes.

Al término de la obra, la calzada deberá reunir condiciones estructurales acordes al nivel de servicio actual: capacidad portante adecuada, correcta evacuación de aguas superficiales, eliminación de los puntos de conflicto que generaban los guardaganados y una superficie de rodamiento segura, uniforme y apta para soportar las cargas de tránsito previstas durante la vida útil de diseño. La infraestructura de servicios subterráneos quedará, a su vez, en condiciones plenamente operativas.