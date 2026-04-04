En continuidad con la campaña de prevención de la rabia en perros y gatos, la Municipalidad de Gualeguaychú llevará adelante un nuevo operativo de vacunación abierto a la comunidad este lunes en la Facultad de Bromatología de la UNER, ubicada en el Polo Educativo. La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y la protección de la salud pública.

La jornada de vacunación, gratuita y sin turno previo, tendrá lugar entre las 11 y las 16 horas y contará con la participación de estudiantes de la carrera de Veterinaria. En caso de lluvia, la actividad será suspendida. Según informaron desde el Municipio, los vecinos podrán llevar a mascotas mayores de 5 meses de edad, en buen estado de salud y sin tratamientos médicos en curso. Además, deberá haber transcurrido un mínimo de 21 días desde la aplicación de cualquier otra vacuna que el animal haya recibido.



Por otra parte, recordaron que los perros deberán concurrir con correa y collar, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora o mochila. Cada animal deberá estar acompañado por una persona mayor de edad.

La última actividad de vacunación antirrábica tuvo lugar el pasado jueves 2 de abril en la Plaza Urquiza, frente al edificio municipal. La misma contó con una destacada participación en la cual se inmunizaron a más de 200 perros y gatos.