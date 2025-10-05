Los ciudadanos designados pueden inscribirse en la web del padrón. Para hacerlo deben seleccionar la opción "Turnos para charlas de capacitación", elegir la provincia de Entre Ríos, luego su localidad o la más cercana a su domicilio y, finalmente, el día y horario disponibles. Se destaca que cada charla tiene una duración aproximada de dos horas.

Los cursos en nuestra ciudad serán dictados únicamente en el aula Nº1 de la Facultad de Bromatología UNER (Presidente Perón N° 1154), los días 22 y 23 de octubre.

En el resto de las localidades de la provincia, las capacitaciones se llevarán a cabo en fechas y horarios específicos para cada ciudad, conforme al cronograma provincial. Estas instancias se realizarán en universidades, municipios, concejos deliberantes, centros culturales y otros espacios institucionales, en el marco de los convenios firmados con distintas facultades y organismos locales.

Desde la Secretaría Electoral Nacional se subraya la importancia de que las autoridades de mesa realicen la capacitación presencial, en particular ante la implementación por primera vez de la Boleta Única Papel (BUP).

Quienes no puedan concurrir a la capacitación presencial pueden realizar la capacitación en línea: www.capacitacionelectoral.gob.ar, seleccionando la opción: autoridades para elecciones de Diputado y Senadores.

Las autoridades de mesa recibirán un viático de 40 mil pesos, con un adicional de 40 mil pesos para quienes realicen la capacitación oficial en cualquiera de sus modalidades.

Las líneas habilitadas para consultas son: (0343) 4312636, 4221759, 4316676 o 4314354 (interno 215 capacitación, internos 223 o 234 autoridades de mesa). También se puede escribir al correo: [email protected] o [email protected].

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que continúa abierta la inscripción al Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa, dado que se pueden realizar designaciones hasta el propio día de la elección. Los interesados deben inscribirse en www.padron.gov.ar/cne_autoridad/.