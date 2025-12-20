El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla llevará adelante una charla-debate titulada “Alimentación y emociones”, que se realizará el próximo lunes 22 de diciembre a las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del CAPS Cuchilla, ubicado en la intersección de Belgrano y Jauretche.

La actividad está pensada como un espacio de encuentro destinado a promover hábitos saludables desde una mirada integral, reconociendo la estrecha relación que existe entre lo que se come y el bienestar emocional. Durante la jornada se abordarán distintas situaciones cotidianas vinculadas a la alimentación, las emociones y su impacto en la salud.

La charla estará orientada a fomentar la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias, generando un ámbito participativo donde los asistentes puedan expresar inquietudes, compartir vivencias y adquirir herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida.

La propuesta está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa. Se espera la participación de vecinos interesados en profundizar en esta temática, en un entorno cercano y accesible.