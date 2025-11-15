La Colonia, que se desarrolla año tras año en distintos puntos de la ciudad, constituye una de las políticas públicas más valoradas por la comunidad, ya que promueve el juego, el deporte, la integración social y el bienestar general de niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Las inscripciones podrán realizarse en los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en el Centro Integrador Comunitario (CIC) o Nodos municipales más cercanos, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, así como también en las distintas áreas del Gobierno local según la edad de los participantes:

-Niños de 3 a 5 años: en la Dirección de Educación (25 de Mayo 718)

-Niños entre 6 y 12 años: en la Dirección de Deportes (Urquiza 1066),

-Jóvenes de 13 a 18 años: en el Área de Juventud (2 de Abril y Schachtel)

-Desde los 3 años en adelante: en el Área de Accesibilidad e Inclusión (San Martín 685)

-Personas desde los 60 años: en el Área de Adultos Mayores (Luis N. Palma 691).

Durante las últimas semanas, la Secretaría de Desarrollo Humano inició la planificación de la nueva temporada, en una reunión encabezada por el secretario Juan Ignacio Olano junto a referentes de las áreas de Educación, Deportes, Juventud, Accesibilidad y Adultos Mayores. Allí se definieron aspectos organizativos vinculados a la logística, los espacios, el transporte, la alimentación y el acompañamiento de los equipos técnicos y de salud.

Desde el municipio destacaron que la Colonia Municipal “se consolida año tras año como un espacio de disfrute y contención, que fomenta valores de respeto, integración y trabajo en equipo. Esta nueva edición buscará continuar fortaleciendo el carácter inclusivo de la propuesta y ofrecer experiencias recreativas y formativas para todos los sectores de la comunidad”.