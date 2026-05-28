Gualeguaychú pondrá en funcionamiento el próximo lunes la Clínica Deportiva Municipal, un nuevo espacio orientado a la atención integral de personas que practican deportes en la ciudad. La sede estará ubicada en Urquiza 1066 (planta baja) y dependerá de la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Salud, con el objetivo de fortalecer la prevención y el control médico en el ámbito deportivo local.

La propuesta surge en un contexto de crecimiento del deporte amateur y la necesidad de contar con evaluaciones médicas sistemáticas. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es prevenir factores de riesgo cardiovascular, reducir lesiones y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad física, tanto en deportistas federados como en quienes participan en ligas barriales, clubes o espacios recreativos.

En esta primera etapa, la clínica brindará servicios orientados a la prevención primaria. Se realizarán exámenes clínicos generales, electrocardiogramas, controles de presión arterial y evaluaciones antropométricas, que incluyen peso, talla e índice de masa corporal. También se controlará el esquema de vacunación y se otorgará el certificado médico oficial de aptitud física. Además, se avanzará en la conformación de una base de datos sanitaria de deportistas locales.

El espacio contará con un equipo integrado por un médico y una enfermera, junto a equipamiento específico como electrocardiógrafo, tensiómetro, oxímetro, desfibrilador, balanza, tallímetro y tabla de evaluación visual.

La atención se organizará mediante turnos a través de la plataforma Gualeactiva. También se prevén jornadas específicas por disciplina y operativos territoriales en clubes e instituciones. El horario de funcionamiento será: lunes, miércoles y viernes de 13 a 19; martes y jueves de 8 a 13.

El proyecto contempla una segunda etapa en la que se incorporarán profesionales en nutrición, kinesiología y educación física, con el objetivo de ampliar las prestaciones y consolidar un abordaje integral del deportista.