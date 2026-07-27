La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que mañana martes 28 de julio se llevará a cabo una interrupción total de la circulación vehicular sobre calle Bolívar, en el tramo comprendido entre Pellegrini y Rocamora. La medida responde a las tareas de poda programadas por la Dirección de Espacios Verdes.

El operativo se extenderá entre las 7 y las 15 horas. Para resguardar la seguridad de vecinos y operarios, y garantizar el avance fluido de las labores, se solicita a los conductores evitar el paso por la zona y planificar el recorrido mediante arterias alternativas.

Por otra parte, se solicita a los vecinos y frentistas del sector afectado no dejar vehículos estacionados sobre la vía pública durante el horario de trabajo, permitiendo así el despliegue del equipamiento necesario.

Se recomienda prestar atención a la señalización preventiva colocada en los accesos y atender las indicaciones del personal de Tránsito, que estará presente en el lugar para ordenar la circulación de la zona.