Las organizaciones sindicales universitarias de Entre Ríos cumplen este martes la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por el Frente Sindical Universitario, luego de la primera jornada realizada el viernes 18 de septiembre.

La medida alcanza tanto a los trabajadores docentes como a los nodocentes de las universidades nacionales y se desarrolla en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

AGDU y Sitradu representan al sector docente, mientras que Apuner nuclea a los trabajadores nodocentes. Las organizaciones forman parte del Frente Sindical Universitario a través de sus respectivas federaciones nacionales.

El lunes 21, Día del Estudiante, no hubo actividad académica en las universidades, por lo que el paro de 48 horas se concreta este martes como su segunda jornada.

Los nodocentes vuelven a parar este jueves



En tanto, los trabajadores nodocentes entrerrianos nucleados en Apuner volverán a realizar una medida de fuerza este jueves 24 de septiembre.

La jornada forma parte del esquema de 15 paros de 24 horas dispuesto por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que distribuyó las medidas entre los sindicatos de base de las universidades nacionales.

El cronograma se extenderá hasta el jueves 14 de octubre, con jornadas de paro asignadas a los distintos sindicatos según cada universidad. En Entre Ríos, Apuner realizará su nueva jornada de protesta este jueves, informó Página Gremial.

Según informó Fatun, el plan de acción tiene como objetivo reclamar mayor presupuesto para las universidades nacionales y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

El plan concluirá el 15 de octubre con una nueva Marcha Federal Universitaria, que reunirá a distintos sectores de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

Fuente: APF