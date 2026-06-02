Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini recorrieron 17 países en bicicleta para alentar a la Scaloneta. Salieron desde Gualeguaychú el 16 de agosto de 2025. Este martes llegaron a Kansas.

“Llegamos a Kansas”, manifestaron en su transmisión en vivo a través de redes sociales.

La mañana del 16 de agosto, con los aplausos de unos cuantos vecinos de Gualeguaychú de fondo, Vicente Conculini (29), Miguel Silio (56) y Yamandú Martínez (49) empezaron a pedalear los primeros kilómetros de los más de 17 mil que tenían por delante.

Salieron con tiempo suficiente, por si el destino era Canadá. En ese momento no lo sabían, recién el 5 de diciembre, cuando se realizó el sorteo, supieron que la Selección debutaría en Kansas.

La ruta ha sido: Argentina, Uruguay, Brasil, Argentina otra vez, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos.

Siempre en bicicleta y siempre con dos pequeños mástiles para que vayan flameando una banderita argentina y otra del país por el que transitan “para mostrar de donde venís ya gradecer donde estás”, explicaron.