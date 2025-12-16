A partir de las 10 horas, se realizará una actividad en el Dispositivo Territorial Comunitario de Alem 161, destinada a promover información confiable, cuidados integrales y herramientas de prevención, incluyendo testeos rápidos y gratuito.

La jornada estará a cargo de la licenciada Ana Kachinsky, quien abordará distintos ejes vinculados a la salud sexual, la importancia del testeo oportuno, las prácticas de cuidado y la reducción de riesgos. El objetivo es fortalecer el conocimiento y brindar un espacio de diálogo abierto en el que las personas puedan realizar consultas y despejar dudas.

Como parte de la iniciativa, se realizarán testeos rápidos de VIH, una estrategia fundamental para la prevención y para el acompañamiento temprano en caso de ser necesario. Las pruebas son gratuitas, confidenciales y se llevan a cabo bajo la supervisión de profesionales capacitados.

“La salud sexual es un componente esencial del bienestar integral y su promoción requiere del compromiso sostenido de instituciones, equipos de trabajo y ciudadanía”, ratificaron desde Salud municipal.